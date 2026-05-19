DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 110 Gözaltı
DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 110 Gözaltı

19.05.2026 10:01
İstanbul merkezli operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 110 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli kişilerin, DEAŞ terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, grup genelinde DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları, grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

