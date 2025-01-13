DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama

DEAŞ\'a Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli düzenlenen 'Gürz-38' operasyonlarında 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

13.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:46
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-38' operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Tüm terör odaklarına karşı 'Terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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