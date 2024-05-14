Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-38' operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik 56 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda terör örgütüne eleman yetiştirdikleri, maddi destek sağladıkları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Ayrıca, Hatay'da DEAŞ ve El-Kaide içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve suikast ile patlayıcı madde eğitimi alan 10 kişi de gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

14.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-38" operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-38" operasyonları düzenlendi.

Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda terör örgütüne eleman yetiştirdikleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

Hatay'da da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve suikast ile patlayıcı madde eğitimi aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de ise DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu yüklü miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Şanlıurfa, Denizli, Konya, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement