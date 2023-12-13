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DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyet yürüten 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız silahlar, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

13.12.2023 - 17:38,
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TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi. Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Adliye, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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