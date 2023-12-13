DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi. Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.