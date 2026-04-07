HATAY'ın Erzin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla 3 Nisan'da Erzin ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?