DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
07.04.2026 21:31
Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılığın talimatıyla 3 Nisan'da Erzin ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Hatay, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
