DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı

15.04.2026 22:16
Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı, silah ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucunda daha önce Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı, terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ile bir miktar döviz cinsinden para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Şanlıurfa, Güvenlik, Malatya, Güncel, Terör, Son Dakika

ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısını reddetti.
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
