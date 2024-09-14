DEAŞ Üyesi Terörist Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyesi Terörist Yakalandı

Santa Maria Kilisesi saldırısını planlayan DEAŞ üyesi Soltamatiov, MİT'in operasyonu ile yakalandı.

14.09.2024 20:47
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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirdi.

MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmaları sonucunda teröristin Ebu Zer Es Sisani kod adıyla 2021 yılında örgüte katıldığı tespit edildi.

Çeçen uyruklu DEAŞ'lı terörist Soltamatiov, 2019 yılından 2020 yılının sonuna kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunduğu ve sonrasında Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Türkiye'de bulunduğu süre içinde DEAŞ terör örgütünün önde gelen faaliyet sorumlularından biri ile ilişki kurduğu ve onun tarafından örgüte davet edilerek Suriye'ye gönderilmek istendiği tespit edildi.

Saldırının planlandığı hücre evindeki toplantıya katılmış

Teröristin, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen eylem öncesinde İstanbul'da bir hücre evinde saldırıyı gerçekleştiren eylemcilerin de yer aldığı planlama, keşif ve hazırlık toplantısına katıldığı belirlendi.

Terörist Soltamatiov, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) ile Orta Asya'dan gelerek Suriye'ye geçen ve burada saklanmaya çalışan, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunmuş kişilerle de işbirliği içerisinde olduğu öğrenildi.

MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, söz konusu saldırı ile bağlantılı DEAŞ ISKP unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile birlikte ISKP İstanbul sözde sorumlusu ve beraberinde hareket eden kişiler tespit edilerek, Soltamatiov yakalandı.

Gerçekleştirilen bu operasyon ile DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'nin örgüte adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik planları akamete uğratıldı.

Kaynak: AA

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