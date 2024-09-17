DEAŞ Üyesi Tutuklandı

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SARIYER'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi Viskhan Soltamatiov çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saltamatiov'un olayın planlayıcılarından olduğu ve saldırıda kullanılan silahı temin ettiği öğrenildi.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Saltamatiov, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.