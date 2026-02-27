DEAŞ Üyesine 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemli Dava - Son Dakika
DEAŞ Üyesine 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemli Dava

27.02.2026 11:19
Adana'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen T.E. hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 30 Ocak'ta tutuklanan Suriyeli T.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

T.E'nin DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve gizli haberleşme programının tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın örgüte finansal destekte bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın haklarında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen kişilerle irtibatının tespit edildiği ve örgütün hiyerarşik yapılanması içinde faaliyette bulunduğu kaydedilerek, T.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu T.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Güncel, Adana

DEAŞ Üyesine 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemli Dava

