DEAŞ Yanlısı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Yanlısı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına katılma arzusu taşıyan E.G., İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı.

14.11.2024 20:46
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Terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgütün sözde Horasan yapılanmasına katılma arayışında olduğu belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgütün sözde Horasan (Afganistan) yapılanmasına katılma arayışında olduğu tespit edilen şüpheli E.G'nin (27), Mısır üzerinden giderek buradaki kamplara dahil olacağı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 12 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Yanlısı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı - Son Dakika

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