DEB Partisi, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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DEB Partisi, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısını kınadı

DEB Partisi, İsrail\'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısını kınadı

Batı Trakya'da, Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Parti tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, Refah'ta çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yönelik İsrail saldırısının kınandığı vurgulandı. Açıklamada, 'Bugüne kadar binlerce masum insanı katleden cani zihniyet, güvenli bölge ilan edilen Refah'ta bulunan mülteci kampında sivillerin üzerine bombalar yağdırarak bir kez daha insanlığa ağır bir darbe vurmuştur' denildi. Açıklamada, insanlık suçu işleyenlerin bir an önce cezalandırılması talep edildi.

29.05.2024 17:31
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Batı Trakya'da, Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Parti tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, Refah'ta çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yönelik İsrail saldırısının kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bugüne kadar binlerce masum insanı katleden cani zihniyet, güvenli bölge ilan edilen Refah'ta bulunan mülteci kampında sivillerin üzerine bombalar yağdırarak bir kez daha insanlığa ağır bir darbe vurmuştur" denildi.

Açıklamada, insanlık suçu işleyenlerin bir an önce cezalandırılması talep edildi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEB Partisi, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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