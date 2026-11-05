Debrecen'de batarya konferansında Çin'in yatırımları Avrupa'ya fırsat olarak öne çıktı

DEBRECEN, 5 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen 6. Macaristan Batarya Günleri Konferansı'nda konuşma yapan Macaristan Batarya Birliği İcra Direktörü Peter Kaderjak, 4 Kasım 2026.

6. Macaristan Batarya Günleri Konferansı, çarşamba günü ülkenin doğusundaki Debrecen kentinde başladı. Konferansta, Çin'in yatırımlarının ve teknolojik uzmanlığının, Avrupa'nın batarya sektörü için önemli fırsatlar sunduğu dile getirildi.

Macaristan Batarya Birliği ve Macaristan merkezli White Paper Consulting şirketi tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük konferans, Çinli CATL, EVE Enerji ve SEMCORP şirketlerinin temsilcileri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülke ve bölgeden sektör uzmanlarını, iş dünyası liderlerini ve karar vericileri bir araya getiriyor. (Fotoğraf: White Paper Consulting/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)