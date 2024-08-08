Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu, elektrik akımına kapılanların hayatını kaybettiği sokakta karanfil bıraktı - Son Dakika
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Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu, elektrik akımına kapılanların hayatını kaybettiği sokakta karanfil bıraktı

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta karanfil bıraktı. Federasyon Başkanı Osman Karakuzu, olayın ardından basın açıklaması yaparak, yetkililerin ihmalkarlıklarını eleştirdi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheliden 48'i yakalanmış, 14'ü tutuklanmıştı.

08.08.2024 16:59
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Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği sokakta mazgala karanfil bıraktı.

Olayın yaşandığı Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan federasyon üyeleri, karanfil bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Federasyon Başkanı Osman Karakuzu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." sözünü anımsattı.

Torosların zorlu koşullarında ayakta kalabildiklerini belirten Karakuzu, "Metropol kentimizde ne yazık ki bir yağmur damlasında boğulduk. Atatürk'ün yenilmez dediği evladımız, stajyer doktorumuz, yörük kızımız, Konak Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve Gediz Elektrik Dağıtım Şirketinin büyük ihmalkarlıklarının kurbanı olmuştur. Bundan yaklaşık 3 ay önce burada bir köpeğin ölmesine rağmen gerekli uyarılar dikkate alınmamıştır. Bu ölüm göz göre göre gelmiştir." diye konuştu.

Karakuzu, olayla ilgili gözaltına alınan bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları ve alkışlarla karşılanmalarının üzüntülerini artırdığını sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in amcası Veli Aba da olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aramadığını belirterek, "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım dedi ki 'gereği yapılacak'. Henüz bir gelişme olmadı. Biz neyi bekliyoruz? Özge geri gelir mi, gelmez. Adalet önünde, hukuk önünde hesap vermelerini istiyoruz." dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu, elektrik akımına kapılanların hayatını kaybettiği sokakta karanfil bıraktı - Son Dakika

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