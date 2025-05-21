Dedeler ve Torunlar Teknolojiye Karşı Yarıştı

Antalya'da 7 dede, 7 torunuyla birlikte teknolojiye karşı yarıştı

Serik'te 'Bağımlı Olma Bağlı Ol' sergisi ve dede torun yarışmaları düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Bağımlı Olma Bağlı Ol' sergisi düzenlendi. Teknoloji ve ekran bağımlılığından uzak durmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında yapılan yarışmalarda ise 7 dede ve torunları birincilik için kıyasıya yarıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Bağımlı Olma Bağlı Ol' sergisi açıldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda ise dedeler ve torunlarının birlikte yarıştı. Koşu yarışı ile başlayan etkinlikte 7 dede ve torunu birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Atatürk caddesi üzerinde düzenlenen koşuda Halil İbrahim Yılmaz ve aynı adı taşıyan torunu birinci oldu.

"Anı olarak kalacak"

Yarışma sonunda duygularını aktaran Yılmaz, "Çok mutluyuz. Birinci olamasaydık zaten benim yandığım gündü. Torunum eni mahvederdi. Eve sokmazdı. Yapılan faaliyet çok iyi bir faaliyet. Herkes bu şekilde torunlarına destek olmalı. Bu bizim için bir anı olarak kalacak. Teknolojiden, bilgisayar ve telefon bağımlılığından mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Kendi çocuklarımıza yapmadık ama torunlarımız başka bunlar bizim canımız" dedi.

Yörük kültürü tanıtıldı

Yarışmaya katılan İmirza Teke ise, teknolojiden, telefonlardan uzak bir gün geçirdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. İsmail Topuz da teknolojiye bağımlı olmamak, yapılan bu farkındalığın çok güzel olduğunu aktardı. Programın devamında Kaymakamlık bahçesinde 'Bağımlı Olma Bağlı Ol' farkındalık sergisi açılışı yapıldı. Sergide geçmişe ait ürünler, nine, dede ve torunlar tarafından yapılan ürünler sergilendi, Yörük kültürü tanıtıldı.

3 yıldır düzenleniyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz programla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bağımlı olma bağlı ol projemizin yıl sonu etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu proje ilçemizde 3 yıldır yürüttüğümüz bir proje. Bağımlı olma bağlı ol derken özellikle çocuklarımızın teknoloji ve ekran bağımlılığından uzak tutup onların dede, nine ve ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmeleri, geçmişi ve kültürümüzü tanımaları. Özellikle Yörükler diyarı Serik ilçesinde, Yörük kültürünü tanımaları bizim için önemliydi. Burası Yörük çadırımızdan tutunda 50-100 yıl önce kullanılan her türlü stantlarımız mevcut" dedi.

Dereceye girenlere ödül verildi

Program protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi, Antalya yöresi halk oyunları gösterileri, nine, dede ve torunları tarafından oynanan Gabardıç halk oyunu ve dede, torun koşusunda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, programa katkı sunanlara plaketleri ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nazmi Çiçek tarafından verildi.

Kuşaklar arası bağ

Etkinliğin hedefinin ilçede belirlenen okullarda öğrenim gören öğrencilerin nine, dede ve ebeveynleri ile kaliteli vakit geçirerek kuşaklar arası bağı güçlendirip unutulmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıkarak teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Misafir öğrenciler etkinliğe katıldı

Etkinliğe Antalya İl Milli eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nazmi Çiçek, Serik Belediye Başkanı Op.Dr. Kadir Kumbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe ayrıca Aksu, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinden de misafir öğrenciler katıldı.