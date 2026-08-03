Üsküdar Belediye binasına Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözleri asıldı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye binasına Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözleri asıldı

Üsküdar Belediye binasına Sinem Dedetaş\'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözleri asıldı
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Suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 'Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek' sözleri ile Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözleri Üsküdar Belediyesi binasına asıldı.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi binasına geçen cuma tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç örgütü liderliği"nin de arasında bulunduğu bazı suçlar yöneltilerek cuma akşamı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'ne götürülürken, Üsküdar Belediyesi binasına Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

"HEPİMİZİ İÇERİ ALSANIZ DA BU MİLLETİN YÜZÜ GÜLMEYECEK. EKONOMİ BU ŞEKİLDE DÜZELMİYOR"

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk dalga operasyonun ardından belediye meclisinin nisan oturumunda yaptığı konuşmada, operasyonu eleştirmiş, "Bugün kimsenin yüzü doğru düzgün gülmüyor. Yaşanan olaylar, üzerimize atılan iftiralar insanların yüzünü güldürmüyor. Ben şu tarafa bakıyorum: Sadece siyaset yapın, insanları karalayın, iftira atın, içeri atın... Bize ait olmayan para görüntüleri sanki belediyeninmiş gibi lanse edilsin; iki dakika içinde bu yalanlansın, dekontlar ortaya çıksın... Bu süreç bu şekilde hiçbir yere gitmeyecek. Hepimizi içeri alsanız da bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz. Nasıl olsa serbest, kimseye bir şey olmuyor! O yüzden diyorum ya, umarım adalet herkese eşit işler. O zaman belki bu kadar rahat iftira atılamaz" demişti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Üsküdar Belediyesi, Yerel Haberler, Sinem Dedetaş, 3. Sayfa, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye binasına Sinem Dedetaş'ın 'Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek' sözleri asıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediye binasına Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" sözleri asıldı - Son Dakika
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