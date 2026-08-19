Defne'de Ev Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, hastaneye sevk edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çekmece Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören??????? ikamette soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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