Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Samankaya Mahallesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?