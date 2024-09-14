Değer ve İnsan Belgeseli İkinci Sezonuyla Dönüyor

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Ahlaki değerlerin işlendiği "Değer ve İnsan" belgeseli, ikinci sezonuyla Diyanet TV ekranlarında 16 Eylül saat 21.00'de izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Emre Şimşek'in yer aldığı, danışmanlığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın üstlendiği yapımın yeni sezonu, 26 bölüm olarak hazırlandı.

Belgesel dizisinde, vatanseverlik, iyilik, yardımlaşma, sevgi, saygı, tebessüm, tevazu ve vefa gibi temel insanlık erdemleri, alanında önemli isimler tarafından anlatıldı.

Değerler, insanlık erdemleri ve ahlak konusunda referans kabul edilecek yapımda konuşmacılar arasında Sadettin Ökten, Nevzat Tarhan, İsmail Hakkı Aydın, Sibel Eraslan, Mustafa Kara, Erol Erdoğan, Turgay Tanülkü, Vahdettin Işık, Ahmet Taşağıl, Saadettin Acar, Ali Ural, Bestami Yazgan, Mustafa Merter, Hasan Kaçan, Alev Erkilet, Taha Kılınç, Mustafa Demirci ve Ramazan Bingöl yer alıyor.