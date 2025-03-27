DEI Uygulamaları Nedeniyle İşten Çıkarılanlar Şikayetçi - Son Dakika
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DEI Uygulamaları Nedeniyle İşten Çıkarılanlar Şikayetçi

ABD'de DEI programına katılan federal çalışanlar, haksız işten çıkarma nedeniyle şikayette bulundu.

27.03.2025 12:19
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ABD'de "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)" adı altında yürütülen programa yönelik aktivitelere katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarılan bir grup federal çalışan şikayette bulundu.

Axios haber sitesinin haberine göre, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD merkezli hukuk hizmetleri sağlayan sivil toplum kuruluşu Democracy Forward ve iki hukuk firması, Başkan Donald Trump yönetimine karşı doldurdukları toplu şikayet dilekçesini Merit Systems Protection Board (MSPB) adlı bağımsız federal kuruma sundu.

Dilekçede güncel pozisyonlarının DEI ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın, geçmişte ilişiklerinin bulunması dikkate alınarak çalışanların işten çıkarılmalarının, siyasi görüşleri nedeniyle haksızlığa uğradıklarını gösterdiği savunuldu.

İşten çıkarmaların çoğunlukla kadınları ve farklı etnik kökenlerden kişileri etkilediğine işaret edilen dilekçede, bunun ABD Anayasası'nın ilk maddesini ve ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği vurgulandı.

Dilekçede, Trump'ın DEI karşıtı emirleri nedeniyle izne ve işten çıkarılan çalışanların ırk ve cinsiyetlerini açıklayan listenin sunulması talep edildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vatandaşlık haklarını korumanın ve tüm ABD vatandaşları için fırsatları genişletmenin Trump yönetiminin temel önceliği olduğu vurgulandı.

DEI uygulamalarının hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu programı sona erdirmek için "kararlı adımlar" atıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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