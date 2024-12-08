Deli Dolu Opereti 10 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
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Deli Dolu Opereti 10 Aralık'ta Başlıyor

Deli Dolu Opereti 10 Aralık\'ta Başlıyor

İDOB'un yeni opereti 'Deli Dolu', 10 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

08.12.2024 12:46
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" operetinin prömiyeri, 10 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen ve Ekrem Reşit Rey'in librettosunu yazdığı eser, mizahı ve müziği birleştiren yapısıyla öne çıkıyor.

Şebnem Özsaran'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrasını Murat Kodallı yönetecek.

"Hem hoş vakit geçirtecek hem de düşündürecek bir eser"

"Marika" rolünü canlandıran Esra Akcan Abacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemal Reşit Rey'in, halka operayı sevdirmek için 1930'lu yıllarda eseri bestelediğini söyledi.

Mizahi ögelerin yanı sıra aile kavramının da eserde öne çıktığını belirten Abacıoğlu, topluma opera sanatını yayabilmenin amaçlandığını dile getirdi.

Abacıoğlu, eserde dans ve tiyatronun yanı sıra şarkı söylendiğine de işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çok yönlü bir eser. Dolayısıyla dans etmemiz, şarkı söylememiz gerekiyor. Gerçekten çok yoğun bir eser ama umuyorum ki biz bu yoğunluğu güzel bir espriyle seyirciye de aktarabileceğiz. Hepimiz çok özveriyle çalıştık. Seyirciye hem hoş vakit geçirtecek hem de düşündürecek bir eser. Seyircimizin hoş vakit geçirmesini diliyoruz."

"İstanbul'un o kozmopolit halini çok samimi biçimde yansıtmış"

İDOB Başrejisörü Caner Akın ise İDOB olarak eseri sahneledikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Eser, İDOB ile ilk kez sahnelenecek. Cemal Reşit Rey, Fransa'dan döndükten sonra bu eseri yazarken İstanbul'un o kozmopolit halini çok samimi ve rafine biçimde yansıtmış. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen aynı durumlar yine mümkün." dedi.

Her seyircinin eserde kendisinden bir şeyler bulabileceğine işaret eden Akın, İDOB seyircisi için çok önemli bir eser olduğunu ve eseri uzun yıllar oynamayı arzu ettiğini dile getirdi.

Akın, eserin prova sürecinin yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:

"Eserde çok fazla konuşma var. Hatta bazı yerlerde, oyunculuk müzikten daha fazla ön planda. İDOB olarak bizim en büyük misyonumuz şu; yapacağımız eseri en üst düzeyde sergilemek istiyoruz. Bu eser bunu hak ediyordu. 2,5 aydır gece-gündüz bütün ekibimiz emek sarf etti. Heyecanlıyız. Seyircimizi, sabırsızlıkla bekliyoruz."

Eserde, Çağrı Köktekin, Berk Özbek, Alp Köksal, Bahadır Özkoca, Esra Akcan Abacıoğlu, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Sevim Ateş, Esen Demirci, Ayçin Sürücüer, Fuat Kılıç Aslan, Anıl Önder, Mehmet Tükel Acar, Ufuk Karakoç, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Busegül Yalçın, Aslı Ayan, Anna Sirel Etyemez, Özlem Soydan, Bülent Külekçi, Yoel Keşap, İpek Zehra Evre, Nursel Yazman, Ali Murat Erengül, Berk Dalkılıç, Hazal Ata, Okan Fidan, Çağdaş Bektaş, Fatih Çakmak, Hazal Ekşi, Betül Görgülü Memik, Meryem Banu Ergün ve Gülçin Özmaldar dönüşümlü olarak rol alacak.

Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü'nün imzasını taşıyan eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini ise Çiğdem Erkaya Öztürk yapıyor.

Eser, 10, 13, 16, 24 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Kaynak: AA

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