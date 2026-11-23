ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines, ülke genelindeki uçuşlarda gecikme ve iptallere neden olan otomasyon sorununun çözüldüğünü bildirdi.

CNN'in haberine göre, Delta Air Lines'tan, uçakların kalkış öncesi ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan otomasyon sisteminde yaşanan arızaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu arızanın giderildiği belirtilen açıklamada, yaşanan aksaklığın etkilerinin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Otomasyon sisteminde arıza meydana gelmişti

Delta Air Lines şirketinin Atlanta kentindeki merkezinde, uçakların kalkış öncesi ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan otomasyon sisteminde bir arıza yaşandığı açıklanmıştı.

Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformunun verilerine göre, Delta Air Lines'a ait 700'den fazlası Atlanta kalkışlı ve varışlı olmak üzere 1100'den fazla uçuş geçici olarak ertelenmiş ve bazı uçuşlar iptal edilmişti.

Aksaklık nedeniyle hava yolu şirketinin başkent Washington ile Newark, LaGuardia, Dulles, Boston, Baltimore, Miami ve Minneapolis dahil ABD'deki birçok büyük havalimanından kalkışlı uçuşlarında da gecikmeler yaşanmıştı.