 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Delta Hava Yolları'na ait Boeing uçağının burun tekerleği kalkış esnasında düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Delta Hava Yolları'na ait Boeing uçağının burun tekerleği kalkış esnasında düştü

ABD'de Delta Hava Yolları'na ait bir Boeing uçağının Atlanta'da kalkış esnasında burun tekerleği düştü. Uçak acil iniş yaparken, yolcuların yaralanmadığı belirtildi. Alaska Hava Yolları ise filosundaki Boeing Max 9 uçaklarında gevşek cıvatalar tespit etti.

Delta Hava Yolları\'na ait Boeing uçağının burun tekerleği kalkış esnasında düştü
24.01.2024 - 10:13,
Abone Ol

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, bu kez Delta Hava Yollarına ait aynı marka bir uçağın burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.

Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak, acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.

Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Alaska Hava Yolları Boeing Max 9 uçaklarında birçok gevşek cıvata tespit etti

Öte yandan, Alaska Hava Yolları, filosundaki Boeing Max 9 tipi uçağın, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçasını kaybetmesi nedeniyle başlattığı incelemeye ilişkin detayları paylaştı.

Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin, "Hayal kırıklığının ötesinde bir şey yaşıyorum. Kızgınım. Bunlar Alaska Hava Yolları'nın, misafirlerimizin ve insanlarımızın başına geldi." ifadelerini kullandı.

Minucci, filolarındaki Boeing Max 9 uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını kaydetti.

Uçağın gövdesinden parça kopması

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Alaska, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Delta Hava Yolları'na ait Boeing uçağının burun tekerleği kalkış esnasında düştü - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:14:00. #1.11#
SON DAKİKA: Delta Hava Yolları'na ait Boeing uçağının burun tekerleği kalkış esnasında düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement