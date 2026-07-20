DEM Gençlik Meclisi'nden Öcalan'a Görüşme Talebi

(ANKARA) - DEM Parti Gençlik Meclisi üyeleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

DEM Parti Gençlik Meclisi üyeleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Önder Apo'nun 'barış ve demokratik toplum çağrısı'yla negatif isyan ve çatışma diyalektiğini tek taraflı iradeyi aşarak pozitif inşaya ve demokratik uzlaşıya, özgür bir toplumsallığa kapı aralamıştır. Bu çağrı yalnızca silahların susması değil, zihinlerde, ilişkilerde ve siyasette yeni bir varoluş biçimi manifestosudur. Ne var ki bugün devletin somut ve cesur adımlar atmaması süreci yavaşlatmakta, Önder Apo'nun üzerinde günlerdir uygulanan tecrit ise bu tarihsel akışı tıkamakta, belirsizliği derinleştirmekte ve barış iradesini gölgelemektedir."

Devletin atması gereken demokratikleşme adımlarını, hukuki düzenlemelerini ve Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü beklerken sürecin bu şekilde zamana yayılması radikalleştirir. Önder Apo'nun perspektifi ve aktif katılımı olmadan ne gerçek bir barış ne de kalıcı bir demokratikleşme mümkündür. Diyalektik ilerleme karşıtların geriliminden doğar. Ancak bu gerilimin yapıcı bir senteze evrilmesi için Önderliğin sesine, iradesine ve perspektifine ihtiyaç vardır.

Biz gençler, bu sürecin en dinamik gücü olarak Önder Apo'nun sesini, perspektifini ve rehberliğini daha yakından duymak istiyoruz. Bizler, bu görüşmeyle gençliğin dinamik enerjisini, taleplerini ve sorgulayıcı ruhunu doğrudan sürece katmayı hedefliyoruz. Önder Apo'nun perspektifini bizzat dinleyerek barışın ve demokratik toplumun inşasında gençliğin rolünü güçlendirmek, tıkanıklıkları aşmak, somut demokratik adımları tartışmak ve Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü sağlamak istiyoruz."