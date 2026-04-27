DEM'li Koçyiğit'ten Rapora Aykırı Açıklamalar
DEM'li Koçyiğit'ten Rapora Aykırı Açıklamalar

27.04.2026 23:19
PKK sözcüsü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin kabul oyu verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi raporuna ters düşen açıklamalar yaptı.

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' sürecini sabote etmeye çalışan PKK terör örgütünün sözcüsü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 18 Şubat 2026 günü kabul edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi raporuna aykırı açıklamalarda bulundu. Bir yandan PKK'nın silah bırakmadığını kabul ederken, diğer yandan raporda olmayan şartlar öne sürdü: 'Meseleyi sadece PKK'nin silahsızlanmasına indirgemek dar bir çerçeve olur. Bütünlüklü, kapsayıcı bir yasaya ihtiyaç var. Silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılabileceği bir zemin ve yasal düzenleme gerekiyor. Silahsızlanma süreci 7-8 yılı bulabilir, bu süreç yasasız nasıl ilerler? İmralı'nın barış ve özgürlük adası olarak görülmesi gerekir.'

Koçyiğit'in açıklamaları, TBMM'deki siyasi partilerin 47 oyla kabul ettiği raporun içeriğiyle çelişiyor. Raporda, sürecin en kritik eşiği olarak PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve devlet güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi belirtilmişti. Tespit ve teyit sürecinin ardından yasal düzenlemelerin yapılması öngörülüyordu. Ancak MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın AK Parti grubuna yaptığı sunumda, sahada sembolik silah bırakmanın ötesinde bir gelişme olmadığı ifade edildi. PKK'nın silah bırakmamasının arkasında İran'daki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Raporda önce silah bırakma, sonra yasal düzenleme kararı alınmışken, bazı DEM'liler önce yasa çıkması gerektiğini savunuyor. Önce silah bırakma durumunda MİT'in sorumluluğu artarken, önce yasa çıkarmanın da PKK'lıların silah bırakmasını garanti altına almayacağı ve siyasi maliyeti olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Demokrasi, DEM Parti, Güncel, PKK, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

23:12
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:23
Trump’a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken “Karoline Leavitt“ detayı
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
