DEM'li Koçyiğit'ten Rapora Aykırı Açıklamalar

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' sürecini sabote etmeye çalışan PKK terör örgütünün sözcüsü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 18 Şubat 2026 günü kabul edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi raporuna aykırı açıklamalarda bulundu. Bir yandan PKK'nın silah bırakmadığını kabul ederken, diğer yandan raporda olmayan şartlar öne sürdü: 'Meseleyi sadece PKK'nin silahsızlanmasına indirgemek dar bir çerçeve olur. Bütünlüklü, kapsayıcı bir yasaya ihtiyaç var. Silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılabileceği bir zemin ve yasal düzenleme gerekiyor. Silahsızlanma süreci 7-8 yılı bulabilir, bu süreç yasasız nasıl ilerler? İmralı'nın barış ve özgürlük adası olarak görülmesi gerekir.'

Koçyiğit'in açıklamaları, TBMM'deki siyasi partilerin 47 oyla kabul ettiği raporun içeriğiyle çelişiyor. Raporda, sürecin en kritik eşiği olarak PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve devlet güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi belirtilmişti. Tespit ve teyit sürecinin ardından yasal düzenlemelerin yapılması öngörülüyordu. Ancak MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın AK Parti grubuna yaptığı sunumda, sahada sembolik silah bırakmanın ötesinde bir gelişme olmadığı ifade edildi. PKK'nın silah bırakmamasının arkasında İran'daki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Raporda önce silah bırakma, sonra yasal düzenleme kararı alınmışken, bazı DEM'liler önce yasa çıkması gerektiğini savunuyor. Önce silah bırakma durumunda MİT'in sorumluluğu artarken, önce yasa çıkarmanın da PKK'lıların silah bırakmasını garanti altına almayacağı ve siyasi maliyeti olacağı ifade ediliyor.