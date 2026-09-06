DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da başladı - Son Dakika
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DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da başladı

DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara\'da başladı
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DEM Parti, Ankara'da 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yasal zorunluluklar nedeniyle topladı. Kongrede parti organları seçilecek, tüzük değerlendirilecek ve siyasi bildirge açıklanacak. Eş Genel Başkanların yeniden seçilmesi beklenirken, kapsamlı kongre 2027 baharında yapılacak.

Haber: Ogün AKKAYA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Yasal zorunluluklar kapsamında gerçekleştirilen kongrede parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmeleri yapılacak, önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuna duyurulacak.

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi, saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. En son Ekim 2023'te olağan kongresini toplayan DEM Parti, bu kongreyi yasal zorunluluklar nedeniyle gerçekleştiriyor.

Delegelerin katılımıyla başlayan kongrede, parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmeleri yapılacak. Kongrede ayrıca önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bir bildirgenin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KONGRE KAPSAMINDA DİĞER SİYASİ PARTİLERE DAVET GİTMEDİ

Katılımının sınırlı olduğu kongreye DEM Parti milletvekillerinin yanı sıra il ve ilçe örgütlerinden üyeler katıldı. Katılımcılar arasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti İmralı Heyetinde yer alan Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da yer aldı. Öte yandan kongrenin çerçevesi doğrultusunda diğer siyasi partiler kongreye davet edilmedi.

Kongrenin gerçekleştiği salonda üzerinde "5. Büyük Kongre, 5. Kongreye Mezin" ve "Jin, Jiyan Azadi" yazılı dövizler asıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Kongrenin başlamasıyla birlikte Kongre Divanı'na Neslihan Şedal, Ali Kenanoğlu, Şevval Dicle Akay, Burcugül Çubuk, Mehmet Onur Yılmaz seçildi. Saygı duruşuyla başlayan kongrede DEM Parti Eş Genel Başkanları konuşma yaptı.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Kongrede, isim, tüzük ya da parti programında değişiklik beklenmiyor. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde ise sınırlı sayıda değişiklik olması öngörülüyor.

KAPSAMLI KONGRE 2027 BAHARDA

DEM Parti, 5'inci Olağan Kongresi'nin ardından çözüm sürecine paralel olarak kapsamlı bir değişim ve yeniden yapılanma kongresi yapmayı planlıyor. Bu kongrenin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un uygulanması ile eşgüdümlü halde 2027'nin bahar aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da başladı - Son Dakika

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