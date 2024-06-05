DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın Görevden Alınmasını ve Hapis Cezasını Protesto Etti - Son Dakika
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DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın Görevden Alınmasını ve Hapis Cezasını Protesto Etti

DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak belediyeye kayyum atanmasını ve Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini protesto etti.

05.06.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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ANKARA - DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak belediyeye kayyum atanmasını ve Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini protesto etti. DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat, "Halkımızın iradesini hiçe sayan kayyum atama kararınızı da eş başkanımıza verdiğiniz özel sipariş cezayı da tanımıyoruz, tanımayacağız" dedi.

DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını ve Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini protesto etmek için Türkiye Belediyeler Birliği önünde açıklama yapmak istedi. Ancak, DEM Partililere burada açıklama yapmalarına izin verilmedi. Bunun üzerine açıklama Olgunlar Caddesi girişinde bulunan Madenci Anıtı önünde yapıldı.

DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat, burada yaptığı açıklamada, "İktidarın Kürtlere ve Kürtlerin yanında duran muhaliflere uyguladığı düşman hukuku yasa ve demokrasi dışı hamlelerin sonu gelmiyor. FETÖ'cü bir savcının açmış olduğu dava tozlu raflardan indirilerek, seçim kazanmış eş başkanımız Mehmet Sıddık Akış'ın 19 yıl 6 aya mahkum edildiğini öğrendik. Halkımızın iradesini hiçe sayan kayyum atama kararınızı da eş başkanımıza verdiğiniz özel sipariş cezayı da tanımıyoruz, tanımayacağız. Mehmet Sıddık Akış onurumuzdur, irademizdir. Buna sonuna kadar sahip çıkacağız. Şimdi soruyoruz Anayasa'da teminat altına alınan eşit yurttaşlık Kürtler için geçerli değil midir? Herkesin din, dil, ırk, siyasi düşünce, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin seçme ve seçilme hakkıyla eşit olduğu, kağıt üstünde kalmış, uymadığınız, uymayacağınızı ilan ettiğiniz eşit yurttaşlığa ne oldu? Hakkari, 2015'te seçti, kayyum atadınız. 2019'da seçti kayyum atadınız.  2024'te tekrar seçti yine kayyum atadınız. Yani Kürt bizim belirlediğimiz adayı seçmezse, seçmenin oy attığı sandığın bir hükmü yoktur mu diyorsunuz? Kürt halkı ve onun öncüsü olan siyasiler, bütün bu baskılara rağmen demokratik siyasette ısrar ediyorlar. Bunun kıymetini bilin. Barış çağrısı yapan eş başkanımızı mahkum ettirdiniz. Belediyelerimizi ve kazanımlarımızı sizlere gasp ettirmeyeceğiz. Bu oyunu el birliğiyle bozacağız" ifadelerine yer verdi.

Kalabalık, daha sonra DEM Parti Ankara İl Örgütü binasına kadar polis eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında protestocular ile polis ekipleri arasında kısa arbedeler yaşandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Ankara İl Örgütü, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın Görevden Alınmasını ve Hapis Cezasını Protesto Etti - Son Dakika

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