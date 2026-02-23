(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 16.30'da TBMM Grubu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Başkanları Meclis Başkanı ile Görüşecek - Son Dakika
