DEM Parti Başkanları Meclis Başkanı ile Görüşecek

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 16.30'da TBMM Grubu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

