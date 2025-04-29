DEM Parti'den 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - DEM Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul 'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin "1 Mayıs öncesi, 'korsan gösteri yapacakları' iddiasıyla yapılan gözaltılar keyfidir ve hukuk dışıdır. Asıl korsanlık 1 Mayıs'ı engelleme girişimleridir. Bileşen partilerimiz SYKP ve ESP başta olmak üzere, emek ve demokrasi güçlerine yapılan bu gözaltıları en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta "korsan gösteri düzenleyecekleri" iddiasıyla yapılan üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından 1 Mayıs öncesinde yapılan gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs öncesi, 'korsan gösteri yapacakları' iddiasıyla yapılan gözaltılar keyfidir ve hukuk dışıdır. Asıl korsanlık 1 Mayıs'ı engelleme girişimleridir. Bileşen partilerimiz SYKP ve ESP başta olmak üzere, emek ve demokrasi güçlerine yapılan bu gözaltıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Hiçbir gözaltı 1 Mayıs'ın en güçlü şekilde kutlanmasını engelleyemeyecektir. Keyfi ve hukuk dışı bir şekilde gözaltına alınanlar bir an evvel serbest bırakılmalıdır."