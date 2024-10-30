DEM Parti\'den Ahmet Özer İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları X hesabından yaptığı açıklamada, "Halkların iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaja cevabımız nettir. Halkın iradesi gasbedilemez. Edildiği yerde demokrasiden, hak ve hukuktan bahsedilemez. Esenyurt Belediyesine yapılan bu saldırı sonlandırılmalı. Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.