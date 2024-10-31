DEM Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Halkların iradesinin gasp edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa karşı sonuna kadar Esenyurt halkının, İstanbul halkının yanında olacağız. Yarın milletvekillerimiz ve MYK üyelerimizle İstanbul'dayız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özer'in tutuklanmasına tepki göstererek yarın İstanbul'da olacaklarını duyurdu. Hatimoğulları'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün bir kez daha halkın iradesini gasp etmek için uydurulmuş kötü bir senaryoya şahit olduk. Yargıyı, hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan anlayış, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i siyasi bir komployla tutukladı. Halkların iradesinin gasp edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa karşı sonuna kadar Esenyurt halkının, İstanbul halkının yanında olacağız. Yarın milletvekillerimiz ve MYK üyelerimizle İstanbul'dayız. Hakkari'den Esenyurt'a halkların iradesini gasp etmeye kalkanlara karşı birlikte direneceğiz."