DEM Parti Toplantısı: Kalıcı Barış ve Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika
DEM Parti Toplantısı: Kalıcı Barış ve Ekonomik Kriz Vurgusu

11.04.2026 14:20
DEM Parti Parti Meclisi toplantısında Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, İran'daki ateşkesin kalıcı olması gerektiğini vurgularken, Türkiye'deki ekonomik, ekolojik ve enerji krizlerine dikkat çekti. Demokratikleşme ve barış sürecinde somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi toplantısı, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Tülay Hatimoğulları, İran, İsrail ve ABD arasında başlayan savaşın ateşkesle görüşme evresine geçtiğini, ancak Lübnan'ın hala bombalandığını belirtti. Ateşkesin geçici değil, kalıcı olması gerektiğini vurgulayarak, Ortadoğu'da stratejik bir barışın sağlanması ve İran'da demokratik bir yapının kurulmasının önemine işaret etti.

Türkiye'de ise savaşın yansımalarıyla ekonomik krizin derinleştiğini, açlık ve yoksulluğun arttığını ifade eden Hatimoğulları, ülkede ekonomik, ekolojik ve enerji krizi olmak üzere 3E krizinin yaşandığını söyledi. Enerji krizine dikkat çekerek, petrol ve doğalgaz bulunduğu iddialarına rağmen fiyatların tavan yaptığını belirtti. Ayrıca, demokratikleşme sürecinde geçiş için bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bunun şarta bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, barış ve demokrasi konusunda net olduklarını belirterek, iktidarın yasa yapma sorumluluğunu hatırlattı. Kadın Meclisi toplantısında kadın cinayetleri, yoksulluk ve uluslararası dayanışma gibi konuların ele alındığını aktardı. İran'daki tutuklu kadınların serbest bırakılması çağrısı yaparak, 'Jin, jiyan, azadî' felsefesinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, demokrasinin tıkanan damarlarını açmak için mücadele edeceklerini belirten Hatimoğulları, barışın toplumsallaştırılması ve iktidarın bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı. 1 Mayıs'ın ezilenlerin direniş günü olduğunu hatırlatarak, alanları dolduracaklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel DEM Parti Toplantısı: Kalıcı Barış ve Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: DEM Parti Toplantısı: Kalıcı Barış ve Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika
