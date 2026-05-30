DEM Parti'den CHP'ye Destek Çıktı

30.05.2026 09:56
Tuncer Bakırhan, CHP'nin demokrasi ve birlik içinde süreçte yer almasını bekliyor.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin kurultay iradesiyle demokratik bir zeminde örgütlenmesini beklediklerini söyledi. CHP'nin birlik içinde bu süreçten çıkması gerektiğini belirten Bakırhan, DEM Parti'nin CHP ile 19 Aralık'tan bu yana dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu'nun da aralarında bulunduğu heyet, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Almanya'nın Köln kentinde düzenleyeceği "Bir Ol" festivalinin resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakırhan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, CHP'nin mevcut süreç karşısında birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "CHP'nin kurultay iradesiyle demokratik bir zeminde örgütlenmesini bekliyoruz" dedi.

"CHP, BU SÜRE KARŞISINDA BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK ÇIKMALI"

CHP'yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakırhan, "Sayın Özgür Özel'i siz de takip ettiniz. Hepimiz bunun bir bölme, bunun bir parçalama siyaseti olduğunu, bunun muhalefeti etkisizleştirme amacı taşıdığını zaten belirtiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreç karşısında bütünlüklü olarak çıkmalı" ifadelerini kullandı.

"SANDIK İRADESİNİN HİÇ EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bakırhan, şunları söyledi:

"Türkiye'deki zemin bizler için çok önemli bir gelecek vaat ediyor. Geçmişte hepimizin maruz kaldığı saldırılar, kabul etmeyeceğimiz saldırılardır. DEM Parti her zaman halkın iradesini savundu. Her zaman sandıktan çıkan iradeyi savundu ve savunuyor, savunmaya devam edecek. Sandık iradesinin başta yargı operasyonları olmak üzere başka yol ve yöntemlerle hiç edilmesini kabul etmiyoruz."

Muhalefetin temel görevinin birlik içinde olmak olduğunu söyleyen Bakırhan, "Muhalefetin yapması gereken tek şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeden, parçalamadan bu süreçten birlik ve bütünlük içerisinde çıkmasını savunmaktır. Biz bunu savunuyoruz" diye konuştu.

"MÜZAKERE ETMEK MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR"

Türkiye'de demokrasi mücadelesi yürüten kesimlerin farklı yöntemlerle özelliklede yargı eliyle engellenmeye çalışıldığını ifade eden Bakırhan, DEM Parti'nin hem müzakere hem de mücadele yürüttüğünü belirtti. Bakırhan, "Müzakere etmek mücadeleden vazgeçmek değildir. Müzakere etmek Kürt'ün, Alevinin eşit yurttaşlık haklarından, kadınların demokratik hak ve özgürlüklerinden vazgeçmek değildir" dedi.

DEM Parti'nin hiçbir dönemde sessiz kalmadığını belirten Bakırhan, "Çağlayan'dan başlayan 19 Aralık operasyonundan bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile sürekli bir dayanışma içerisinde oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

