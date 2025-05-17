DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

Geniş Video İzle

"Cumartesi Anneleri"nin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi gerçekleştirdiği oturma eylemine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, annelerimizin bu haklı taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

17.05.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayıp yakınlarının oluşturduğu "Cumartesi Anneleri"nin Beyoğlu'nda düzenlendiği oturma eylemine destek verdi.

Grup üyelerinin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi gerçekleştirdiği oturma eyleminde konuşan Bakırhan, "Cumartesi Anneleri"nin taleplerini kendilerinin de yıllardır dile getirdiklerini söyledi. Bakırhan, sorunları çözülünceye kadar onlara destek olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, annelerimizin bu haklı taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece Meclis'te değil, sokakta ve yaşamın her alanında bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikatlerin açığa çıkması ve hakikatlerle yüzleşilebilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

"YENİ SÜREÇLE BİRLİKTE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Cumartesi Anneleri"nin Galatasaray Meydanı'nda verdiği adalet ve hakikat mücadelesini desteklediğini anlattı. Buldan, başlatılan yeni süreçle birlikte var olan tüm sorunların çözülerek, toplumsal barışın sağlanabileceğini ifade ederek, gerçek bir barış için bunun gerekli olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan \'Cumartesi Anneleri\'nin eylemine katıldı
Kaynak: AA

Cumartesi Anneleri, Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, DEM Parti, Cumartesi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    terör bitti devlet açlıklasın artık bu insanların çocuklarına ne olduğunu akpliyim ben 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı

15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
19:09
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
18:23
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
17:47
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
17:43
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
17:28
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
17:22
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
16:44
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
16:39
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 15:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.