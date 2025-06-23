DEM Parti'den Emine Ocak'a Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti, kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Cumartesi Annesi Emine Ocak için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, yıllardır kaybedilen oğlu Hasan Ocak'ın akıbeti için Galatasaray Meydanı'nda adalet arayan Emine Ocak'ın mücadelesine de dikkat çekildi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumartesi Annesi Emine Ocak'ın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yıllardır Galatasaray Meydanı'nda oğlu Hasan Ocak'ın faillerinin adalet karşısında hesap vermesi için direnen, mücadele eden Emine annenin yine direneceğini biliyoruz. Kendisine acil şifalar diliyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Toplumsal barış ve adalet için hakiki bir yüzleşme gerçekleşmelidir. Bizler Cumartesi Annelerinin onurlu mücadelesinin her daim yanında olacağız." ifadesi kullanıldı.