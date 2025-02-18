DEM Parti'den HDK Operasyonuna Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den HDK Operasyonuna Tepki

DEM Parti, HDK operasyonlarına karşı çıkarak barış ve çözüm çağrısı yaptı, gözaltılara tepki gösterdi.

18.02.2025 10:00
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(ANKARA) - DEM Parti, İstanbul merkezli 10 ilde yürütülen HDK operasyonuna tepki göstererek "Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul ve 9 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheliden 52'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

DEM Parti, sosyal medya hesabı üzerinden HDK operasyonlarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye bugün de HDK'ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor. Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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