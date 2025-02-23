(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, 30 kişinin tutuklandığı Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturmasının ardından HDK'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.
Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti milletvekillerinden oluşan heyet, HDK'ya dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti'den HDK'ya Dayanışma Ziyareti - Son Dakika
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