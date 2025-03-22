DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Operasyonuna Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon ve 'kent uzlaşısı'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, yazar ve sosyolog Azad Barış'ın kriminalize edilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "DEM Parti olarak partimiz ve kent uzlaşısı hakkında yapılan bu kara propagandanın yürütücüsü olanlardan hukuk önünde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kent uzlaşısını kriminalize etme girişimi, halkın iradesini ve kararını yargılamaktır ki bu, kimsenin haddi değildir" denildi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 'kent uzlaşısı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Andıç pratikleri yeniden devreye konulmuştur"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve belediyeye yönelik gerçekleştirilen hukuksuz operasyonla, Türkiye'de geçmişte darbe girişimlerine neden olan andıçlama pratikleri yeniden devreye konulmuştur. İktidara yakın ve onun bir aygıtı olarak çalışan kimi televizyon kanallarında, gazeteci demeye bin şahit lazım kişiler, en ufak bir basın ahlakı zerresine sahip olmaksızın adeta mahkeme kurmaktadır. Bu gazeteci müsveddelerinin hedefe oturttukları insanları hakim edasıyla yargılaması, her önüne geleni terörist ilan ederek yargısız infaz yapması adeta usul olmuştur. Bu kişiler, ellerine tutuşturulan iftira niteliğindeki kimi istihbarat notlarını ve ısmarlama polis fezlekelerini belge olarak sunmakta ve açıkça itibar suikastı yapmaktadır.

"Kent uzlaşısı halkımızın talep ve beklentileri üzerine partimiz tarafından açık bir şekilde kamuoyuna açıklanmıştır"

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonun bir ayağına kent uzlaşısını oturtan bu zihniyet, siyaseti, muhalefeti, seçim kazanmayı ve halkın iradesini temsil etmeyi suçmuş gibi göstermeye çalışmaktadır. Kent uzlaşısı, halkımızın talep ve beklentileri üzerine partimiz tarafından açık bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve yerel seçim boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında başarıyla hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Halkın ortak iradesine dayanan, toplumun farklı kesimlerini buluşturan şeffaf ve demokratik bir süreçtir. Halkın siyasette alternatif yaratma arayışı ve kararıdır.

Daha önce HDP Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş Azad Barış'ı merkeze oturtarak bu meseleyi kriminalize etme girişimi, operasyonun sahiplerinin zelil ve sefil halini göstermektedir. Yıllarca Türkiye'de siyaset yapan, basında ve uluslararası akademi dünyasında tanınan bir felsefe doktoru ve sosyoloğun yargısız infazla televizyon ekranlarında 'terörist' ilan edilmesi ve onunla ilişkilenen herkesin de 'terör' kefesine konulması içler acısı bir durumdur. Hiçbir somut kanıta dayanmayan, yalnızca siyasi mühendisliğin ürünü olan iddialarla kara propaganda yapılmaktadır.

"Kent uzlaşısı, halkın doğrudan siyasete katılmasıdır"

DEM Parti olarak partimiz ve kent uzlaşısı hakkında yapılan bu kara propagandanın yürütücüsü olanlardan hukuk önünde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anlamak istemeyenlere bir kez daha söyleyelim. Kent uzlaşısı, halkın doğrudan siyasete katılmasıdır; kentlerin uzlaşı temelinde yönetilmesi arayışıdır. Halkın talep ve isteklerinin seçimden önce başlayarak yönetimlere taşınmasıdır. Kent uzlaşısını kriminalize etme girişimi, halkın iradesini ve kararını yargılamaktır ki bu, kimsenin haddi değildir.

"Asıl suç, ekranlarda ellerine tutuşturulan iftira belgeleriyle masumiyet karinesi ve hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak yarattıkları algı operasyonlarıdır"

Asıl suç, ekranlarda ellerine tutuşturulan iftira belgeleriyle boy gösteren hukuk katillerinin ve gazeteci müsveddelerinin evrensel bir ilke olan masumiyet karinesini ve hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak yarattıkları algı operasyonlarıdır; sürdürülen bu kumpas operasyonlarıdır. Dün bu tür operasyonları yapan paralel yapılar ve hukuk dışı oluşumlar nasıl halkın vicdanında mahkum olduysa, aynı operasyoncu akıl da daha şimdiden halkın vicdanında mahkum olmuştur. Yapanlar emin olmalı ki, hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Azad Barış yalnız değildir. DEM Parti olarak, halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."