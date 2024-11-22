DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

DEM Parti\'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını, halk iradesine karşı bir tehdit olarak değerlendirdi ve AKP iktidarını darbeci zihniyetle suçladı.

22.11.2024 21:52  Güncelleme: 21:53
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(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının, halkın iradesine karşı "beyhude bir teslimiyet dayatması olduğu" belirtilerek, AKP iktidarının, "halk iradesine yönelik darbeci zihniyetini bir kez daha tescillediği" açıklaması yapıldı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kayyım Dersim halkının iradesine karşı beyhude bir teslimiyet dayatmasıdır, asla başaramayacaksınız! AKP iktidarı, Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atayarak halk iradesine yönelik darbeci zihniyetini bir kez daha tescillemiştir. Bu kayyım atamaları yalnızca belediyelerin gaspı değildir; halkın tarihine, kültürüne ve değerlerine açık bir saldırıdır. Dersim gibi direnişin ve onurun simgesi bir kente yönelik bu müdahale, halkın iradesine karşı beyhude bir teslimiyet dayatmasıdır. Ancak tarih şahittir ki Dersim boyun eğmez, zulme teslim olmaz.

Kayyım politikaları ile toplumsal barış iddiası çelişmektedir. Halkın seçilmiş temsilcilerinin görevden alınması demokratik siyasetin gaspıdır. Dersim'i kayyımla yönetmeye çalışmak, halkın irade sahibi olmasına karşı bir korkunun dışavurumudur. Ne Dersim ne de diğer kentler kayyım ile yönetilemez. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Kayyımlar gidecek, halkın iradesi baki kalacaktır. Tüm demokrasi güçlerini, bu darbeye ve irade gaspına karşı omuz omuza durmaya çağırıyoruz. Biz alışmayacağız, halkımızı da bu zulmü kabullenmeye asla alıştıramayacaksınız."

Kaynak: ANKA

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