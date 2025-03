DEM Parti'den Öcalan Mesajı Beklentisi

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugünkü siyasi parti görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP'ye Öcalan'dan Nevroz'da okunmak ya da gösterilmek üzere bir mesaj beklediklerini ilettiklerini belirtti. Hatimoğulları İmralı'ya gidişle ilgili birkaç gün içinde bir programın netleşeceğini bildirerek, "Henüz şu an için bir başvurumuz yok. Birkaç gün içerisinde bu planlama sizlere de duyurulur zaten" dedi.

DEM Parti heyetinin siyasi partilere yaptığı ziyaret turu, MHP ve AK Parti ziyareti sonrasında tamamlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğündeki heyet, ziyaretlere ve bugün Kobani'de yaşananlara ilişkin TBMM Grup Toplantı Odası'nda açıklama yaptı.

" İmralı Adası'na gidiş programı birkaç gün içeresinde netleşecek"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları "İmralı'ya tekrar ne zaman gidileceği" sorusuna "İmralı'ya gidişle ilgili birkaç gün içinde bir program netleşecek. Henüz şu an için bir başvurumuz yok. Birkaç gün içerisinde bu planlama sizlere de duyurulur zaten" dedi.

" PKK, Öcalan'la diyalog sürecini bir biçimde iletişim kurabileceği kanalların açılması gerektiğini her iki tarafta ifade etti"

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaya ilişkin soru üzerine, bugünkü MHP ziyaretlerinde dünkü mesajların bir kez daha kendilerine aktarıldığını ifade etti.

Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Biz buradan bir kez daha Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği, başka partilerin de ifade ettiği PKK'nin silah bırakma meselesi. Sayın Öcalan çağrısını yaptığı zaman bu sürecin nihayete erdirilebilmesi, PKK'nin kongresini toplayabilmesiyle ilgili kendisine düşen görev ve sorumlulukları bizlerle paylaşmıştı. Biz bunu kamuoyunda da paylaşmıştık. Aynı şekilde kendi örgütünden kamuoyuna yapılan açıklama, koşulların oluşturulmasıyla ilgili özellikle şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı hala devam ediyor, bir güvenlik meselesi olarak ifade ediyorlar. Bir güvenlik ortamın sağlanması, güvenlik konusunda kaygı duyulmayacak koşulların sağlanmasıyla birlikte PKK'nın kendi çağrısını yapacağını, kongre çağrısını yapacağını biz de kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda izledik. Sayın Öcalan'ın kongrede üstleneceği rol ile ilgili hem kendi örgütünün hem kendisinin yaptığı açıklamalar çok paralel. Kendisi bizim 27 Şubat'ta İmralı'daki ziyaretimizde çok açık ifade etti. 'Kongreyi toplayabilecek güce ve bu kararı aldırabilecek güce sahip olan benim' demişti bize. Bunun için de kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması, kendi örgütüne kongre toplayabilecekleri bir zeminin oluşması bakımından kendi koşullarının bu anlamıyla önünün açılması gerekiyor. Henüz bu konuda bir adım atılmış mı? Bizim bilgimiz dahilinde atılmış bir somut adım yok. Ama hepimizin beklediği üzere PKK'nın kendi kongresini yapması için çağrıyla ilgili hem güvenli ortamın hem de sayın Öcalan'la diyalog sürecini bir biçimde iletişim kurabileceği kanalların açılması gerektiğini her iki tarafta ifade etti."

Hatimoğlulları, bugünkü ziyaretlerde bu konuları paylaştıklarını ifade etti.

"Kayyum yasa teklifiyle ilgili her iki partiden de detaylı bir yanıt alamadık"

Hatimoğulları, "Kayyum teklifiyle ilgili iktidardan veya MHP'den bir yanıt aldınız mı? Aynı zamanda güvenlik meselesi ve iletişim kanallarıyla ilgili nasıl yanıt aldınız?" sorusu üzerine kayyum yasası konusundaki görüşlerinin çok net olduğunu belirtti.

"OHAL döneminde iflas etmiş ve aslında Anayasa'da karşılığı olmayan bir kanuna dayanılarak bugüne kadar kayyımlar atandığını" ifade eden Hatimoğulları, AK Parti ve MHP ile görüşmelerinde, Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamındaki gündem konularından birinin kayyum olduğunu bildirdi.

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili biz elbette net bir yanıt aldık diyemem kendilerinden ama bu konunun önümüz dönemde bu ve benzeri konuları Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki engel teşkil eden kimi yasalar ve kimi yasaların uygulanma biçimi. Yasada hak var ama uygulanmayan yanları var. Her iki partiyle her iki konuda da karşılıklı bir demokratikleşme adımı olarak bunların atılmasıyla ilgili bizler gerekli mesajlarımızı ve görüşlerimizi paylaştık. Kendilerinden de aldığımız yanıt bu konuda detaylı bir yanıt değildi. Ama demokratikleşme konusunda her iki parti bazı adımların atılmasıyla ilgili fikirleri beyan ettiler" diye cevapladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yürütmeyle beraber bu konuda pozitif adımların atılmasını beklemekteyiz"

Güvenlik ve iletişim meselesiyle ilgili ise Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"PKK'nın kongresini toplamasıyla ilgili hem güvenli bir ortamın sağlanması hem de sayın Öcalan'la iletişim kanallarının açılmasıyla ilgili de biz yine gerekli mesajlarımızı bu anlamıyla ve değerlendirmelerimizi her iki partiye ilettik. Kendilerinin de bu konuda notlar aldığını gördük. Bu konuda da elbette kongrenin toplanması, silahların bir an önce susması, barışın tesis edilmesiyle ilgili verdikleri genel bir mesaj oldu. Bu anlamıyla da net bir takvim açıklama ya da net bir planlama, zaten bu bizlerin yapacağı bir şey değil. Bu ne DEM Parti'nin, ne AKP'nin tek başına, ne de MHP'nin… Bunun ötesi başta AKP'ye elbette görev ve sorumluluklar düşer. Yürütmedir, burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olarak kendisinin bu konuda söyleyecekleri şeyler çok önemli. Ama bunların ne olduğunu biz şimdilik bilmiyoruz ve aynı zamanda burada devlete bizzat çok önemli görevler düşmektedir. Bu konuda devletten ve yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yürütmeyle beraber bu konuda pozitif adımların atılmasını beklemekteyiz."

Hatimoğulları, AK Parti'nin 100 şartı olduğu iddialarına ilişkin "Yok, öyle bir şartla bize gelmediler" dedi.

"MHP ve AK Parti'den demokratikleşmeyle ilgili yanıt alabilmiş değiliz"

MHP ve AK Parti ziyaretlerinde demokratikleşme konusunda genel bir söylem ve değerlendirme yapıldığına dikkat çeken Hatimoğulları, "Bunları biz alt başlıklar biçiminde konuşmadık. İnfaz düzenlemesiyle ilgili biz DEM Parti olarak 1 Ekim süreci başlamadan önce de hem infaz yasasının düzenlenmesi hem de terörle mücadele kanununda önemli değişikliklerin gelişmesi için sürekli çabamız olan bir partiyiz. Bu konuda elbette gittiğimiz bütün siyasi parti görüşmelerinde demokratikleşmeyle ilgili önemli adımların başında bunların geldiğini biz bütün siyasi partilerle görüştük ve istişare ettik. AKP ve MHP görüşmemizde de biz bunları kendilerine aktardık. Ama kendilerinden bu konularla ilgili gelen yanıtı merak ediyorsunuz. Bununla ilgili oradan biz bir yanıt alabilmiş değiliz" diye konuştu.

"Öcalan'dan Nevroz'da okunmak ya da gösterilmek üzere bir mesajı beklediğimizi kendilerine iletmiş olduk"

"Öcalan'dan 21 Mart'ta bir mesaj, görüntülü ya da farklı şekillerde bir mesaj bekleniyordu. Bu beklenti doğrultusunda herhangi bir şey konuşuldu mu?" sorusunu Hatimoğulları, şöyle cevapladı:

"Nevroz planlamasıyla ilgili Sayın Abdullah Öcalan'dan Nevroz'da okunmak üzere ya da gösterilmek üzere bir mesajı beklediğimizi bu konuda kendilerine iletmiş olduk. Somut bir adım atılmasını bekliyoruz. Sayın Öcalan'ın mesajının Nevroz'da paylaşılması, kitlelerle paylaşılması atılan bu adımın, yapılan bu çağrının somut olarak bir karşılık bulması bağlamında da buna destek sağlayacaktır. Bu zeminin, yani barışın toplumsallaşması bağlamında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden de çok önemsiyoruz bu mesajı. Bu mesajla ilgili taleplerimizi yetkililere ilettik. Ümit ediyoruz. Bunun karşılığını pozitif bir şekilde alırız. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapılacak

Hatimoğulları, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi olmasına ilişkin "Kendisinin de ifade ettiği gibi bir görüşme talebi olursa olumlu yanıt vereceğini söylemişti. Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleşecek" dedi.