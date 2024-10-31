DEM Parti'den Özer'in Tutuklanmasına Tepki

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına ilişkin, "Bu ülkede gerçek bir kucaklaşmaya, toplumsal uzlaşı ve barışa ihtiyaç duyan herkes bu uygulamadan geri dönülmesini talep ediyor." dedi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Özer'in tutuklanmasına karşı, eş genel başkanlar, merkez yürütme kurulu üyeleri ve milletvekillerinin saat 12.00'de Esenyurt ilçe örgütünde, saat 16.00'da da Esenyurt Belediyesi önünde buluşacağını söyledi.

Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Bu irade gasbı kötülüktür, yıkımdır, talandır. Halk iradesini yok sayma, demokrasiye olan güveni tamamen ortadan kaldırmak, yok etmektir" ifadelerini kullanan Doğan, "Özer'in, kent uzlaşısıyla, tüm farklılıkların adayı olarak" belediye başkanı seçildiğini dile getirdi.

Ahmet Özer'in Kürt olduğu için tutuklandığını iddia eden Doğan, " Türkiye'nin en büyük ilinin en büyük ilçesine kayyum atayacaksınız ve o belediye başkanını Kürtlüğüyle suçlayıp tutuklayacaksınız. Bu kabul edilemez bir şey. Bu ülkede gerçek bir kucaklaşmaya, toplumsal uzlaşı ve barışa ihtiyaç duyan herkes bu uygulamadan geri dönülmesini talep ediyor." diye konuştu.

Özer'in gözaltına alınma sürecini eleştiren ve yargının siyasetin bir aracı haline getirildiğini öne süren Doğan, "Toplumsal barış, kucaklaşma, uzlaşı, diyalog, böyle sağlanamaz." dedi.

Ayşegül Doğan, aday olarak başvurduğunda, akademisyenlik yaptığında bir sorun bulunmayan Ahmet Özer'in, tutuklanmasına ilişkin yargı sürecinin tamamen siyasi olduğunu savundu.