DEM Parti: Dolmabahçe Mutabakatı\'nın çözüm iradesine ihtiyaç var

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 28 Şubat 2015'te çözüm sürecini yürüten İmralı heyeti ve devlet yetkilileri tarafından ilan edilen Dolmabahçe Mutabakatı'nın 9. yılında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dolmabahçe Mutabakatı Türkiye halkları için tarihsel bir dönemeçti. Türkiye'de Kürt sorunu başta olmak üzere demokrasi, adalet ve özgürlükler kapsamındaki sorunların çözümü için tarihsel bir fırsattı. O günden bugüne Dolmabahçe Mutabakatı'nın çözüm iradesi ve perspektifine daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır" denildi.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Dolmabahçe ruhuna geri dönmenin, tüm siyasi öznelerin bu ruha katkı sağlamasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek istiyoruz" denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Türkiye'nin siyasi tarihi askeri, sivil ve yargı merkezli darbeler tarihidir. Rejimin tekçi, inkara ve asimilasyona dayanan karakteri eşitsiz, adaletsiz ve demokrasiden uzak mevcut düzenini ayakta tutabilmek için darbe mekaniğini her daim canlı tutmuştur. Türkiye'nin tarihsel ve kurucu sorunlarının demokratik siyaset ve müzakereye dayalı çözümü için atılan her adım darbe mekaniğinin devreye girmesiyle akamete uğratılmak istenmiştir. Dokuz yıl önce bugün Kürt sorununun müzakereye dayalı çözümü ve Türkiye'de demokratikleşmenin kapılarını açan Dolmabahçe Mutabakatı kamuoyuna deklare edildi. Her bir maddesinde Türkiye'nin temel ve tarihsel sorunlarına çözüm reçetesini sunan Dolmabahçe Mutabakatı AKP iktidarı tarafından ret edildi.
"ÇOKLU KRİZLER ART ARDA GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI"
Dolmabahçe Mutabakatı'nın ret edilmesi demokratik siyaset hakkını ve demokratik çözümün kapılarını kapattı. Türkiye halkları bir kez daha şiddet sarmalıyla karşı karşıya kaldı. Mutabakatın ret edilmesiyle birlikte demokrasi, adalet, özgürlükler ve ekonomide çoklu krizler art arda gerçekleşmeye başladı. Dolmabahçe Mutabakatı Türkiye halkları için tarihsel bir dönemeçti. Türkiye'de Kürt sorunu başta olmak üzere demokrasi, adalet ve özgürlükler kapsamındaki sorunların çözümü için tarihsel bir fırsattı. O günden bugüne Dolmabahçe Mutabakatı'nın çözüm iradesi ve perspektifine daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır.
Bizler, Türkiye halklarının çoklu krizlerden kurtulması ve ülkenin tarihsel sorunlarına çözüm bulunması için Dolmabahçe Mutabakatı'nı bugün de en güçlü ve kararlı şekilde savunuyoruz. Konjonktürel gerilimlere ve siyasi iklime rağmen Dolmabahçe Mutabakatı ekseninde bir çözümün gelişmesi için güçlü irade sahibiyiz. Kürt sorununun demokratik çözümünde Dolmabahçe ruhuna geri dönmenin, tüm siyasi öznelerin bu ruha katkı sağlamasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek istiyoruz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu çoklu krizlerden çıkışın yolu, tarihsel Kürt barışını cesaret ve kararlılıkla savunmaktan geçer. Bu kapsamda DEM Parti olarak her türlü darbeci anlayışa karşı olduğumuzu, darbeleri kınadığımızı ve Kürt sorununun siyasi-demokratik çözümü için kesintisiz şekilde mücadelemize devam edeceğimizi en güçlü şekilde vurguluyoruz."
Son Dakika › Güncel › DEM Parti: Dolmabahçe Mutabakatı'nın çözüm iradesine ihtiyaç var - Son Dakika
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