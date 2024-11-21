DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı

Güncel

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklandı.

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı gözaltına alınmıştı. "PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi için" yapıldığı açıklanan operasyonda DEM Parti Esenyurt ilçe binasında arama yapılmış, aramada 1995 yılında kırsal kesimde sürdürülen operasyonlarda öldürülen Gülşen Atalmış'ın anması etkinliğinde kullanıldığı belirtilen materyallere ve PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına el konmuştu.

Gözaltılarla ilgili DEM Parti İstanbul teşkilatından yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir." denilmişti.

Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, gözaltıları sürelerinin 4. gününde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Arınan ve Yılmaz hakkında nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.