DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı

DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklandı.

21.11.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklandı.

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı gözaltına alınmıştı. "PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi için" yapıldığı açıklanan operasyonda DEM Parti Esenyurt ilçe binasında arama yapılmış, aramada 1995 yılında kırsal kesimde sürdürülen operasyonlarda öldürülen Gülşen Atalmış'ın anması etkinliğinde kullanıldığı belirtilen materyallere ve PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına el konmuştu.

Gözaltılarla ilgili DEM Parti İstanbul teşkilatından yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir." denilmişti.

Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, gözaltıları sürelerinin 4. gününde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Arınan ve Yılmaz hakkında nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Operasyon, DEM Parti, Esenyurt, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
17:18 İstanbul’a kar sonunda geliyor Valilik tarih vererek uyardı İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 22:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Başkanları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.