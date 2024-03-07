DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, CHP adayının ırkçı söylemini kınadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözlerine ilişkin, "Biz bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha Kulu'dan reddediyoruz, kınıyoruz." dedi.
Konya'nın Kulu ilçesinde seçim bürosu önünde partililere seslenen Bakırhan, TBMM'de Kürtçe konuşulduğu zaman seslerinin kısıldığını iddia ederek, "Nasıl irademize kayyum atıyorlarsa, Meclis'te de sesimize kısmayla cevap veriyorlar. Kürtçe iki kelime konuşuyoruz, 'Bilinmeyen dil' diyorlar." ifadesini kullandı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine atıfta bulunan Bakırhan, şöyle devam etti:
"Diğeri de dün çıkmış diyor ki 'Ben belediyeyi alırsam, DEM Partililer kapıdan giremez.' Şimdi bu iki yaklaşım da ırkçıdır, bu iki yaklaşım da Kürt düşmanıdır. Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri iktidar politikalarına resmen yancılık yapıyor. İktidarın Kürt'ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgar taşıyorlar. Biz bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha Kulu'dan reddediyoruz, kınıyoruz. Bu ırkçı yaklaşımın Türkiye'ye, demokrasiye, barışa, muhalefete asla bir katkısı olmadığını bir kez daha dile getirmek istiyoruz."
DEM Parti'li belediyelerin kapılarını her kesime açtığını savunan Bakırhan, şunları kaydetti:
"Bizim kapılarımız Türkiye'de yaşayan herkese sonuna kadar açık. İşte bu ırkçıların, bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. Peki bunlara 31 Mart'ta Kürtler, emekçiler, halklar gerekli olan cevabı verecek midir? Bu ırkçı kafalara diyoruz ki; belediye partilerin değil, belediye bireylerin değil, belediye o kentte yaşayan herkesin belediyesidir, herkesin evidir. Dolayısıyla o kapılar herkese açık olmalıdır."
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, CHP adayının ırkçı söylemini kınadı - Son Dakika
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