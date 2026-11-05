DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, dengbej Delil Dilanar\'ı kabul etti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt müziğinin önemli isimlerinden Delil Dilanar ile bir araya geldi. Bakırhan, görüşmede Kürt müziği ve kültürü üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt dengbejlik geleneğinin taşıyıcılarından sanatçı Delil Dilanar'ı kabul etti. Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de yer aldı. Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kürt müziğinin değerli ismi Delil Dilanar ziyaretimize geldi. Kürt müziği ve kültürü üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.