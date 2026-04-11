DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Orta Doğu'da Stratejik Barış, Türkiye'de Üçlü Kriz - Son Dakika
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Orta Doğu'da Stratejik Barış, Türkiye'de Üçlü Kriz

11.04.2026 16:19
Tülay Hatimoğulları, partisinin toplantısında Orta Doğu'daki çatışmalar, Türkiye'deki ekonomik kriz ve ekolojik yıkımlara dikkat çekerek kalıcı barış çağrısında bulundu. Hatimoğulları, Türkiye'nin enerji krizine ve açlık sorununa da değindi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçle ilgili olarak, "Dün Gazze, Rusya, Ukrayna, Somali ve Suriye'de yaşanan savaşlar, şimdi İran'da Orta Doğu'nun merkezinde devam ediyor. Bu savaş, uluslararası sistemin dikişlerini patlatmış durumda. 28 Şubat'ta başlayan İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışma, şu an bir ateşkesle görüşmelerin başladığı bir aşamaya geçiş yapmış durumda." dedi. Ateşkesin ilan edilmesine rağmen Lübnan'ın bombalanmaya devam ettiğine dikkat çeken Hatimoğulları, "Ateşkes geçici değil, kalıcı olmalı. Savaş değil, kalıcı bir barışın sağlanması için somut adımlar atılmalıdır. Orta Doğu'nun ihtiyacı olan taktiksel değil, stratejik bir barıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ekonomik, ekolojik ve enerji krizine de değinen Hatimoğulları, "Türkiye'de bu savaşın yansımaları, zaten uzun yıllardır var olan ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Ülkede açlık ve yoksulluk giderek artıyor. Bugün Türkiye'de üç E krizi var: Ekonomik, ekolojik ve enerji krizi." şeklinde konuştu. Doğanın talan edilmesinin acımasız bir şekilde sürdüğünü belirten Hatimoğulları, "Varto, Çorum, Karlıova, Karadeniz... Türkiye'nin her köşesinde büyük ekolojik yıkımlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu direnişlerle de karşılaşıyoruz. DEM Parti olarak yerel direnişleri ve direnişçileri selamlıyoruz." dedi. Enerji krizine de dikkat çekerek, "Esnaftan sanayiciye kadar her alanda etkili bir enerji krizi yaşanıyor. Türkiye'de de ciddi bir enerji krizi var. 'Petrol bulduk' ve 'doğalgaz bulduk' dediler, bu konuda yoğun bir propaganda yaptılar." şeklinde konuştu. Petrol fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, "Hani bulduğunuz gazlar, hani bulduğunuz petrol? Neden bunlar devreye girmiyor? Bugün Türkiye'de benzin fiyatları 62-64 bandını aşmış durumda." dedi.

Hatimoğulları, iktidarın "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, "27 Şubat asrın çağrısıyla başlayan sürecin ne kadar anlamlı bir siyasal çıkış olduğunu bir kez daha gördük. Bu sürecin başarılı olması için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin temel gündemlerinden birinin bu yasa olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Bu yasayı herhangi bir şartla bağlamak akıl tutulmasıdır. Demokratik siyaset yapma isteği, barış hakkının teyidi olmalı." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın DEM Parti'ye yönelik eleştirilerine de yanıt veren Hatimoğulları, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bizi eleştirerek sürecin net olması gerektiğini söyledi. Barış konusunda bizden daha net bir parti yoktur. Bu konuda çok ağır bedeller ödedik ve ödemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Sürecin başarıya ulaşması için sürekli çalıştıklarını belirten Hatimoğulları, "Yasa yapma yetkisi sizde, iktidardadır. Demokrasi şarta bağlanamaz ve pazarlık konusu olamaz." dedi. Hatimoğulları, "Cumhuriyet bu topraklarda demokratikleşmemiştir. DEM Parti olarak demokratik bir cumhuriyetin inşası için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, "Pazartesi sabahı kayyımlar el çektirilse ve seçilmişler görevlerine iade edilse, bu Türkiye'ye büyük bir nefes aldırmaz mı? AYM ve AİHM kararlarına dayanarak tutuklular serbest bırakıldığında, toplumda büyük bir mutluluk yaşanır." dedi. Bu adımların toplumsal huzur ve mutluluğu artıracağını belirten Hatimoğulları, "Bizler ezilenlerin ve sömürülenlerin partisiyiz. Adaletsizliklere karşı sessiz kalmak gibi bir yaklaşımımız yok." şeklinde konuştu. Mücadelenin demokrasi için gerekli somut adımları atmak olduğunu belirten Hatimoğulları, "Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye adayız. Biz, kimliğinden bağımsız olarak ezilen herkesin yanında duruyoruz." dedi. Barışı sağlamak için toplumda geniş bir destek oluşturmanın önemine değinen Hatimoğulları, "Barışı milyonlara mal etmenin, tek ses olmanın zamanı geldi. 1 Mayıs, ezilenlerin ortak direniş günüdür. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve bu tarihi günün anlamına uygun bir katılım sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Orta Doğu'da Stratejik Barış, Türkiye'de Üçlü Kriz - Son Dakika

SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Orta Doğu'da Stratejik Barış, Türkiye'de Üçlü Kriz - Son Dakika
