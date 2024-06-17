DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 'Kayyum atamak için yalan söylediler'

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(SİİRT) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkisini sürdürdü. Bakırhan, "Kayyum atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının tek kuruşunu bir yere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok. Bunu sistem de çok iyi biliyordu, iktidar da çok iyi biliyordu. Ama kayyum atamak için yalan söylediler" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ı ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

Siirt Belediyesi'nde partililere seslenen Bakırhan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkilerini dile getirmeye devam etti. Kayyuma karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bu kayyumcı anlayışı bir daha yerel yönetimlerimizi gasp etmemesi için el birliği ile mücadele edeceğiz. Bu gaspçı anlayışı kesinlikle bu coğrafyadan, bu topraklardan göndereceğiz, tabela partisi yapacağız. Kayyum atadılar, sözde 'Buradan bir yerlere para gidiyormuş' dediler. Bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının tek kuruşunu bir yere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok. Bunu sistem de çok iyi biliyordu, iktidar da çok iyi biliyordu. Ama kayyum atamak için yalan söylediler. Peki, ne yaptılar? Kayyumlarını getirdiler. Önce belediyenin önüne beton duvarlar koydular.

Kayyum efendiler ne yaptı? Kayyum yönetimi Siirt Belediyesi'ni 500 milyon lira borçlandırdı. Vicdansız herifler, borçsuz belediyeyi 500 milyon liranın üzerinde borçlandırdılar. Elinizi vicdanınıza koyun. Borçsuz hizmet eden, adaletli bir sistemin yerine kayyum atadılar, hırsızlık, yolsuzluk yaptılar. Hakkari'ye şimdi kayyum atadılar. İlk gün oradaydık, bundan sonra gaspçı, yolsuzluk ve usulsüzlük yapan kayyumcı anlayışa asla izin vermeyeceğiz. Sandık kurup, sandık sonuçlarına razı olamayanların ne inançta ne İslam'da ne insanlıkta bir yeri yok."