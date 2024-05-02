DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP\'yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP'yi ziyaret edecek. Ziyarette anayasa değişikliği, seçim sonrası siyasal sürecin değerlendirilmesi ve işsizlik konuları ele alınacak. Ayrıca DEM Parti, diğer muhalefet partileriyle de görüşme yapmayı planlıyor.

02.05.2024 15:18
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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP'yi ziyaret edecek. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Anayasa değişikliği, seçim sonrası siyasal sürecin değerlendirilmesi, işsizliği ele alacağız. Anayasa görüşmelerinde sadece tek yönlü bir çalışma değil muhalefetinde kendi içinde konuşmasını, tartışmasını, önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz'den oluşan heyet ile yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği, seçim sonrası siyasal sürecin değerlendirilmesi, işsizliği ele alacağız. Anayasa görüşmelerinde sadece tek yönlü bir çalışma değil muhalafetin de kendi içinde konuşmasını, tartışmasını, önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis Başkanı'nın siyasi parti gruplarıyla yürüttüğü çalışma önemli, ama tek yönlü bir çalışma olmaması açısından muhalefetin de kendi içerisinde görüşmesi gerekiyor. Anayasa, işsizlik yoksulluk ülkedeki gelişmeleri ele alacağız.

"DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Diğer partilerle de görüşme yapacağız. Şu anda muhalefet partileri, öncelikli ihtiyaç olursa AKP ile de görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA

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