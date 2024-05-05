DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Mardin\'de ziyaretler gerçekleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır ve Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Hatimoğulları ve Bakırhan, belediye başkanlarıyla görüşerek başarılar diledi. Ayrıca, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile görüşen Hatimoğulları ve Bakırhan, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

05.05.2024 17:41
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır ve Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Hatimoğulları ve Bakırhan, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve DEM Parti'den seçilen ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı.

Makamda gerçekleşen görüşmede konuşan Hatimoğulları, seçimi kazanan belediye başkanlarına görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Belediye başkanlarına kolaylık dileyen Hatimoğulları, belediye yönetimi ve meclis üyeleriyle, demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla halka en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Bakırhan da Kürtçe, belediye başkanlarını kutladıklarını belirtti.

Bakırhan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e de başarılar dilediğini ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hatimoğulları ve Bakırhan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Hatimoğulları ve Bakırhan daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

Makamda gerçekleşen görüşmenin ardından beraberlerinde Belediye Başkanı Türk ile merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesine geçen Hatimoğulları ve Bakırhan, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile görüştü, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Kilisenin kabul töreninde konuşan Hatimoğulları, Hristiyan aleminin bayramını kutladıklarını söyledi.

Mardin'de bulunmanın kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydeden Hatimoğulları, şöyle dedi:

"Mardin, bütün halkların ve inançların bir arada ortak bir yaşamı inşa edebildiği Türkiye'nin nadide kentlerinden biri. Türkiye'de farklı halklar ve inançlar bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamayı istiyor. Ezanın ve çanın bir arada olduğu, bütün semavi dinlerin ortak yaşam sürebildiği nadide kentlerimizin dokusunun korunması çok önemli."

Metropolit Özmen de çok önemli bir bayramı kutladıklarını belirterek, dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün ve güzelliklerin sürmesi temennisinde bulundu.

Bütün insanların kardeş olduğunu vurgulayan Özmen, "Dünya hepimizindir. Dünya o kadar güzel ki herkese yetecek kadar nimet var. Bu nimeti bölmek, bölüşmek hepimizin hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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