DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Van'daki Protesto Yürüyüşüne Destek

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatasının AKP adayına verilmesinin ardından Van'daki protesto yürüyüşüne katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları "Onların ne siyasi ne de yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesine seçilen Abdullah Zeydan'ın adaylığının il seçim kurulu tarafından iptal edilmesi ve mazbatasının AKP'nin adayına verilmesinin ardından kentte başlayan protestolar sürerken DEM Parti MYK toplantısını Van'da gerçekleştirdi ve ardından DEM Partililer Cumhuriyet Caddesi'ndeki protesto yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğullları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aralarında Leyla Zana, Cengiz Çandar ve Sırrı Sakık gibi isimlerin olduğu birçok yeni ve eski siyasetçi, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile çok sayıda Vanlı yer aldı.

Yürüyüş sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

"Söz verdiğiniz gibi 14'te 14 yaparak faşizme, zulme, baskıya karşı çok büyük bir cevap verdiniz. Van, Kürtlerin, Kürdistan'ın kalbidir. Van ortaya koymuş olduğu onurlu duruşuyla birlikte Kürtlerin, demokrasinin, özgürlük taleplerinin; baskıyla, zulümle, kayyum düzeniyle ortadan kaldırılamayacağının cevabını dün Nevruz'da, seçimde, bugün de bu alanda vermiştir. Emin olun nerede, ne zaman Van'ın adını duyarsak onurlanıyoruz. İki dönem irademize kayyum atayanlar şimdi yeniden bir kumpasla, siyasi darbeyle, bir yargı darbesiyle birlikte tekrar Van halkının iradesini gasbetmeye çalışıyor. Sizler bugün buradaki bütün baskılara rağmen onurluca burada bir arada durduğunuz müddetçe ne onların siyasi darbeleri, ne de yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır. Sizlere söz veriyoruz, 14'te 14 yapan belediyemizi koruyacağız. Van halkının iradesini hiç kimse gasbedemez. Ankara'da yapılan o hesaplar, Van Kalesi'ne çarparak paramparça olmaya mahkumdur. Zannediyorlar ki bu haksızlığı da sineye çekeceğiz. Bu hukuksuz, haksız, Kürt halkının iradesini yok sayan bu anlayışı sineye çekmeyeceğiz. İtiraz edeceğiz."

"YSK'YA SESLENİYORUM, BU SİYASİ KOMPLONUN ALETİ OLMAYIN"

"Van halkının, gençlerinin, kadınlarının iradesini, mazbatasını Van halkına teslim etmeleri için onlara çağrı yapıyoruz." diyen Bakırhan, YSK'ya şöyle seslendi:

"Bu siyasi komplonun aleti olmayın. Sizler, Abdullah Zeydan'a kendi elinizle onay verdiniz. 'Aday olabilirsiniz' dediniz. Kararınızın arkasında durun. Bitmiş, tükenmiş, bu seçimde de Türkiye halklarından gerekli cevabı alan hükümetin lütfen baskısı altında kalmayın. Van halkının gözü kulağı vereceğiniz adil karardadır. Bu halkın iradesini yok saymayacaksınız."

"MAZBATAYI KABUL ETME, BAŞINI ÖNE EĞMEK ZORUNDA KALIRSIN"

Bakırhan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir çağrımız da AKP'nin adayınadır. Kürtsen, insansan, inançlıysan, bu topraklarının insanıysan bu oyuna gelme. Mazbatayı kabul etme. Van halkının arasında, caddelerde gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın. AKP, MHP iktidarının yanında durma. Onurlu dur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Van seçimi konuşuluyor. İlk defa Türkiye, Van konusundaki bu haksız, hukuksuz karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Van'ı sahiplenen, Van halkının iradesinin arkasında duran siyasi partilere, liderlerine, demokratik kitle örgütlerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz."

"DEM PARTİ'DEN ÖNCE AKP ADAYINA İLETİLMİŞ"

Tülay Hatimoğulları da Türkiye'de yaşayan 84 milyona seslendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Abdullah Zeydan Başkanımızın adaylığını onaylayan YSK, seçimlere 48 saat kala adaylığıyla ilgili sorun bildiriyor. Bu sorun DEM Parti'ye iletilmeden önce AKP'ye ve AKP'nin adayına iletilmiş. Seçimler gerçekleşirken onlar bize kumpas kuruyorlardı. Ama onların kumpasını siz boşa düşüreceksiniz. Buradan YSK'ya sesleniyoruz. İl seçim kurulu, 2'ye 1 oyla, yani bir şerh ile bu kararı şimdi almış durumda. Bizler de bu sabah avukatlarımızla bir çalışma yürüttük. Oldukça geniş bir itirazı YSK'ya ilettik. Bu itiraz resmi sonuç alana dek DEM Parti, siz halkımızla beraber demokratik mücadelede tavır koymaya devam edecek. Abdullah Zeydan'a mazbatası verilene dek bu mücadelemiz devam edecek. Bu karar olumlu bir şekilde neticelenene kadar biz Van'da olacağız. Van halkıyla beraber bu mücadeleyi yürüteceğiz. Türkiye'de siyasetin kalbi şu anda Van için atıyor. Bizler bu irade gasbına karşı hep beraber duracağız."

"SELAHATTİN BAŞKAN'IN SELAM VE SEVGİLERİ VAR"

Eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da "Bugün buraya Van halkının iradesi karşısında ne kadar onur duyduğumuzu söylemek için, bu onurlu irade karşısında saygıyla eğilmek için buradayız. Selahattin'in de Selçuk Mızraklı'nın da Van halkına selam ve sevgileri var. Selahattin Başkanınız dedi ki; 'Van'a de ki Van halkı 14-0 yaparak hücrelerimizde bizleri onurlandırdı. Gururlandırdı. Van halkıyla gurur, onur duyuyoruz. Bu irade karşısında hiçbir gücün duramayacağını biliyoruz." dedi.

Leyla Zana da Kürtçe bir açıklama yaptı.