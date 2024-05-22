DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Yargı eliyle siyaset yapılıyor - Son Dakika
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Yargı eliyle siyaset yapılıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Yargı eliyle siyaset yapılıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davayla ilgili yaptığı açıklamada, yargının siyaseti dizayn etmeye çalıştığını belirtti. Koçyiğit, davanın hukuki gerekçesi olmadığını ve yargılanan kişilerin suçsuz olduklarını ifade etti. Ayrıca, yeni bir döneme kapı aralanmak istendiğini ve toplumsal kesimleri birlikte mücadeleye davet etti.

22.05.2024 11:35
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davayla ilgili, "Yargı eliyle siyaset, toplumsal muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit, bazı DEM Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 16 Mayıs'ta karar duruşmasının görüldüğünü ve yargılanan kişilere 400 yılı aşkın sürelerle ceza verildiğini anımsattı.

"AK Parti ve MHP ittifakının Kobani davası üzerinden siyaseti dizayn etmek istediklerini" iddia eden Koçyiğit, Türkiye'de 7 Haziran 2015'ten bu yana olağanüstü bir rejimin yaşandığını savundu.

Bu davanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını ileri süren Koçyiğit, yargılanan isimlerin bu olaylardaki bütün suçlamalardan beraat ettiğini, katıldıkları diğer eylem ve etkinlikler ile kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan dolayı ceza aldıklarını söyledi.

Dava sonuçları üzerinden yeni bir döneme kapı aralanmak istendiğini öne süren Koçyiğit, 28 Şubat davası hükümlülerinin aynı gün tahliye edilmelerinin tesadüf olmadığını savundu.

Koçyiğit, "Yargı eliyle siyaset, toplumsal muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.

Başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün toplumsal kesimleri yan yana durmaya davet eden Koçyiğit, birlikte mücadele edildiğinde Türkiye açısından yeni bir dönemin kapısının aralanacağına inandıklarını söyledi.

Koçyiğit, 31 Mart seçim sonuçlarının bu kapıyı araladığını belirterek, bu kapıyı sonuna kadar zorlamanın, demokratik cumhuriyeti inşa etmenin, Türkiye'nin ikinci yüzyılında eşit, özgür bir toplumsal hayatı var etmenin ellerinde olduğunu dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından Koçyiğit ve beraberindekiler, Adalet Bakanlığına yürüdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Yargı eliyle siyaset yapılıyor - Son Dakika

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